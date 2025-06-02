Öğretmen seminer tarihleri 2025: Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan haziran dönemi öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, bu yılki mesleki çalışma sürecinin ne zaman başlayacağını ve hangi formatta gerçekleştirileceğini merakla bekliyor. Seminere katılımın çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi olacağına dair detaylar, eğitim camiasının gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte ayrıntılar...
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2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenler için düzenlenecek yaz dönemi mesleki gelişim çalışmalarıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak. Uygulamanın online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusu ise birçok öğretmenin gündeminde yer alıyor. İşte merak edilenler...
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
Haziran ayında yapılacak olan mesleki seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceği konusunda öğretmenlerin gözü kulağı MEB’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Haziran ayında yapılması planlanan mesleki gelişim seminerlerinin hangi formatta olacağı, MEB tarafından yayımlanacak resmi yazı veya genelgeyle netlik kazanacak.
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