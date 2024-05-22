ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU

Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?