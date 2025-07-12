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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sonuçları açıklanma tarihi 2025: ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        ÖGG sonuçları açıklanma tarihi 2025: ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını "onlineislemler.egm.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecek. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖGG sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:20
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        • 1

          ÖGG sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 21-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. İşte ÖGG sınav sonuçları tarihi

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          Öte yandan Adayların yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekler.

        • 3

          ÖZEL GÜVENLİK 115. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarını “onlineislemler.egm.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 21-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, Halk Bankası şubelerine 350 TL ücret yatırıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri aracılığıyla ÖGNET sistemine kaydedilecek.

          Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

          Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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