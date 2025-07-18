Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖGG sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamalarına çevrilmiş durumda. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Kılavuza göre silahlı, silahsız ve silah farkı olmak üzere üç türde yapılan sınavın sonuçları 18 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. 115. dönem ÖGG sonucu www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden erişime açılacak. İtiraz başvuruları ise 21 Temmuz'da alınacak. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, EGM 115. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Yapılan değerlendirme sonrası 115. dönem ÖGG sonuçları bugün ilan edilecek. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki 115. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 ÖGG sonucu sorgulama ekranı www.egm.gov.tr/ozelguvenlik...

        • 2

          115. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          EGM kılavuzuna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

          Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı. Ancak geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların 18.00’den sonra erişime açılması bekleniyor.

        • 3

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          115. Dönem ÖGG sonuçları, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden erişime açılacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.

          115. DÖNEM ÖGG SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

          Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

          Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

          Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

        • 5

          İTİRAZ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracak.

          Adaylar, sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

        • 6

          116. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ

          Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim Ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı Kılavuzu yayımlandı.

          Kılavuza göre 116. dönem ÖGG sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenlenecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Habertürk Anasayfa