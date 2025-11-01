ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 117.Dönem ÖGG sonuçları nasıl görüntülenir?
Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınavı Ekim ayında yapıldı. 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 117.Dönem ÖGG sonuçları nasıl görüntülenir?
117.Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı Ekim ayında uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre 117. dönem ÖGG sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
