Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        Gözler ÖGG sınav sonuçlarında! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınavına dair soru ve cevaplar geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı. Cevap anahtarının yayımlanması sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, 109. dönem ÖGG sınavının sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 22:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile "109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları...

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde;

          12.07.2024 - Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

          19.07.2024 - Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

          22-24.07.2024 - Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

          25.07.2024 - Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

        • 4

          Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

          SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa