OECD’nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi Türkiye
TÜİK 2. çeyreğe ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.8 arttı. İkinci çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3.5 büyüdü. Hanehalklarının tüketim harcamaları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 arttı. Türkiye, kaydettiği yüzde 3.8'lik büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında da üçüncü ülke olmayı başardı.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 31.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:56