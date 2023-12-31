O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında ve kariyeri?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Aslı Kalaç, hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli ve kariyer hayatı nasıl?
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ASLI KALAÇ KİMDİR?
13 Aralık 1995, İstanbul doğumlu olan Aslı Kalaç, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başladı. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer oldu ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaştı. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaştı.
1,83 metre boyunda olan Kalaç'ın smaç yüksekliği de 296 cm'dir.
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ASLI KALAÇ NEREDE FORMA GİYDİ?
Altyapı
2006-2009 Yeşilyurt
2009-2011 TVF Spor Lisesi
Profesyonel
2011-2013 Yeşilyurt
2013-2020 Galatasaray
2020-2022 Türk Hava Yolları
2022- Fenerbahçe Opet
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