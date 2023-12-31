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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, boyu, kaç yaşında ve kariyeri?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında ve kariyeri?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Aslı Kalaç, hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Milli Voleybolcu Aslı Kalaç kaç yaşında, nereli ve kariyer hayatı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 18:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:06
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        • 1

          ASLI KALAÇ KİMDİR?

          13 Aralık 1995, İstanbul doğumlu olan Aslı Kalaç, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başladı. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer oldu ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaştı. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaştı.

          1,83 metre boyunda olan Kalaç'ın smaç yüksekliği de 296 cm'dir.

        • 2

          ASLI KALAÇ NEREDE FORMA GİYDİ?

          Altyapı

          2006-2009 Yeşilyurt

          2009-2011 TVF Spor Lisesi

          Profesyonel

          2011-2013 Yeşilyurt

          2013-2020 Galatasaray

          2020-2022 Türk Hava Yolları

          2022- Fenerbahçe Opet

        • 3
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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