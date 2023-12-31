ASLI KALAÇ KİMDİR?

13 Aralık 1995, İstanbul doğumlu olan Aslı Kalaç, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başladı. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer oldu ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaştı. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaştı.

1,83 metre boyunda olan Kalaç'ın smaç yüksekliği de 296 cm'dir.