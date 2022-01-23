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O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! Hasan Koçak mı, Devrim Seyrek mi? İşte 2021 O Ses Türkiye birincisi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye şarkı yarışmasında şampiyon halkın oyları sonucunda belli oldu. Son ikiye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak, Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı ve 2021 O Ses Türkiye şampiyonu açıklandı. Peki O Ses Türkiye'de kim kazandı? İşte O Ses Türkiye şampiyonu...

23.01.2022 - 20:24 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarılma O Ses Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşan O Ses Türkiye final bölümünde O Ses Türkiye Şampiyonu belli oldu. Peki O Ses Türkiye'de kim kazandı? İşte O Ses Türkiye şampiyonu...

  • O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU 2021 KİM OLDU?

    O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıkan  Hasan Koçak ve Devrim Seyrek arasında gerçekleşen SMS oylamasında en fazla oyu alarak O Ses Türkiye birincisi olan isim Hasan Koçak oldu. 

  • Şampiyon olduktan sonra duygularını dile getiren Hasan Koçak "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum." dedi. 

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