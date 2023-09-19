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        Haberler Magazin O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonuydu! Oğuz Berkay Fidan'ın son halini görenler tanıyamadı!

        O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonuydu! Oğuz Berkay Fidan'ın son halini görenler tanıyamadı!

        O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay başarılı bir çıkış yakalayan ancak üne kavuşamayan ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:31
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        • 1

          2011 yılında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan, o dönemde güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlüne taht kurmuştu. Tanınan ismin son hali magazin gündeminin konuşulan konuları arasına girdi.

        • 2

          Yarışmadan birinci olarak çıkan Oğuz Berkay Fidan kariyerini müzik alanında ilerletmeye devam etti. Murat Boz ile düet yapan isim istediği üne kavuşamadı.

        • 3

          Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'deki başarısıyla tanınan Oğuz Berkay Fidan şimdilerde yurt dışında yaşıyor.

        • 4

          Son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay, bu defa ise yaşadığı değişim ile konuşulmaya başlandı. Oğuz Berkay Fidan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

        • 5

          İşte Oğuz Berkay Fidan'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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