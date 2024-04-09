Nuri Alço'nun doktoru son sağlık durumunu açıkladı

"ŞU AŞAMADA HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR"

Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Doç. Dr. Mustafa Sungur, şunları kaydetti; "Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."