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Numan Kurtulmuş'tan genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Türkiye Genel Seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı?

Seçim ne zaman yapılacak? Numan Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!

Genel seçim tarihi araştırmaları peş peşe gelen açıklamaların ardından gündeme geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak "Bu bir erken seçim değildir" ifadelerini kullandı. İşte, 2023 2023 Türkiye Genel Seçim tarihine ilişkin açıklamalar...

Giriş: 16.01.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Genel seçim tarihi araştırmaları gündemdeki yerini korurken gözler seçim takvimine çevrildi. Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Genel seçimlerinin öne çekilmesi konuları gündemde yer alıyor. Erken seçim iddialarının ardından "Seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı?" araştırmaları hız kazandı. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, genel seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Genel seçim tarihine ilişkin merak edilenler...

  • GENEL SEÇİM NE ZAMAN OLACAK? KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, genel seçim tarihine ilişkin olarak "Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez. Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak." ifadelerini kullandı.

  • "5 KİŞİLİK BİR KOMİSYON KURDUK"

    Kurtulmuş "Seçim çalışmaları Türkiye Yüzyılı başlığı içerisinde gerçekleşecek. Her seçimde yapılan bir seçim beyannamesi var. 5 kişilik bir komisyon kurduk. O komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Parti içerisindeki her arkadaşlarımızdan istifade ederek halkın gözünde çok rahat anlaşılacak bir seçim beyannamesini ortaya koyulacak. Bir gelecek vizyonu olmayan partinin başarılı olması söz konusu değil. AK Parti'nin en önemli özelliği de burada." sözlerini kullandı.

  • HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır.

    Hem seçim kampanyalarındaki herkesin istediği şekilde söyleyebilmesi hem de seçim günü sandıklara sahip çıkılabilmesi, şaibesiz bir seçim yapılabilmesi konusunda Türkiye'deki seçimler örnek seçimlerdir. Bu seçim de öyle olacak. Hiçbir şaibe olmadan seçim olacak." dedi.

  • ERKAN KANDERMİR'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI!

    Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılarak bayram sonrası seçime gidilebileceğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ""Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

    Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin olarak, "Belki tarihini biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

  • "BELKİ BİRAZCIK ÖNE ÇEKEREK TARİHİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

    AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

  • "FAZLA DEĞİL 5 AYIMIZ VAR"

    Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var.5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

  • 2023'TE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Seçim tarihi geri alınmazsa 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

  • ERKEN ÇEKİM Mİ, SEÇİM TARİHİ GÜNCELLEMESİ Mİ?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gözlemlediğimiz üzere tartışmalar şu konular etrafında olmaktadır, 'Erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?' Oysa konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı 'erken seçim' değil 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur." dedi.

  • SEÇİM TARİHİ GÜNCELLENECEK Mİ?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Salt mevsimsel şartlar sebebiyle seçimlerin çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumun "erken seçim" olarak asla nitelendirilemeyeceğini ifade eden Yavuz, "Okulların kapanması, mevsimlik işçi hareketleri gibi bir kısım mevsimsel şartların ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumu ancak 'seçim tarihinin güncellenmesi' olarak tanımlayabiliriz"  değerlendirmesinde bulundu. 

  • AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor."

  • "KESİN KARAR OLUNCA SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM"

    Çelik seçim tarihine ilişkin olarak  "O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım." dedi.

  • MHP LİDERİ BAHÇELİ DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

    Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını söyledi. İşte MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklaması:

    "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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