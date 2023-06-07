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Nuh Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nuh Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Nuh Suresi okunuşu ve anlamı: Nuh Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Nuh Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 28 ayettir. Surede başlıca, Nuh peygamberin mücadeleleri ve Nuh Tufanı konu edilmektedir. Sure, adını konusundan almıştır. Nuh Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 07.06.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Nuh Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Nuh Suresi, Kur'an'ın 71. suresidir. Sure, 28 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Surede Nuh'un kavmine peygamber olarak gönderilişinden, Nuh peygamberin kavmini Allah'a ibadet ve itaat etmeye davet edişinden, Allah'ın insanların emrine sunduğu çeşitli nimetlerden, putlara tapanların suda boğulmalarından bahseder. Sure adını Nuh’un peygamber seçilişi ve mücadelelerinin anlatıldığı Nuh efsanesinden almaktadır. Nuh Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Nuh Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Nuh Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum 'azabun eliymun.

    2.Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.

    3.Enı'budullahe vettekuhu ve etiy'uni.

    4.Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta'lemune.

    5.Kale rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve neharen.

    6.Felem yezidhum du'aiy illa firaren.

    7.Ve inniy kullema de'avtuhum litağfire lehum ce'alu ezabi'ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.

    8.Summe iniy de'avtuhum ciharen.

    9.Summe inniy a'lentu lehum ve esrertu lehum israren.

    10.Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.

    11.Yursilissemae 'aleykum midraren.

    12.Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enharen.

    13.Malekum la tercune lillahi vekaren.

    14.Ve kad halekakum atvaren.

    15.Elem terev keyfe halekallahu seb'a semavetin tıbakan.

    16.Ve ce'alelkamere fiyhinne nuren ve ce'aleşşemse siracen.

    17.Vallahu enbetekum minel'ardı nebaten.

    18.Summe yu'ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.

    19.Vallahu ce'alelekumul(arda bisatan.

    20.Litesluku minha subulen ficacen.

    21.Kale nuhun rabbi innehum 'asavniy vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.

    22.Ve mekeru mekren kubbaren.

    23.Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeğuse ve ye'uka ve naren.

    24.Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.

    25.Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.

    26.Ve kale nuhun rabbiy la tezer 'alel'ardı minelkafiriyne deyyaren.

    27.İnneke in tezerhum yuodıllu 'ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.

    28.Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren.

  • Nuh Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.

    2.Nuh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

    3, 4."Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

    5.Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim."

    6."Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı."

    7."Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler."

    8."Sonra ben onları açık açık davet ettim".

    9."Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum."

    10."Dedim ki: Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.'

    11.(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.'

    12.Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.'

    13.Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'

    14.Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.'

    15.Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

    16.Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

    17.Allah, sizi (babanız Adem'i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)'

    18.Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.'

    19, 20.Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' "

    21.Nuh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular."

    22."Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."

    23."Şöyle dediler: Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süva'ı, Yeğus'u, Ye'uk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın."

    24."Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır."

    25.Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

    26.Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!"

    27."Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler."

    28."Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır."

  • Nuh Suresi Konusu

    Mekki surelerin özelliklerini taşıyan Nuh suresinde iman esaslarıyla birlikte Hz. Nuh’un peygamberliği, inkarcılara karşı verdiği mücadele ve tufan konuları ele alınmakta, Nuh’un kendisi ve müminler için yapmış olduğu dua ile sure sona ermektedir.

    Nuh Suresi Nuzül 

    Hem mushaftaki sıralamaya hem nüzul sırasına göre yetmiş birinci suredir. Nahl suresinden sonra, İbrahim suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Nuh Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Nuh aleyhisselam, Kur’an’da adı çokça geçen ve dini tebliğ konusunda kavmiyle mücadelesine yer verilen peygamberlerin ilkidir. Kur’an’da Nuh’tan önceki bazı peygamberler de anılmakla birlikte onların inkarcılarla mücadelesi hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Nuh’un soyu, hayatı, peygamberliği, inkarcı toplumuna karşı sergilediği mücadele ve Nuh tufanı hakkında Hud suresinin tefsirinde genişçe bilgi verilmiştir (bk. 11/25-49; ayrıca krş. A‘raf 7/59-64).

    Müfessirler, birinci ayette sözü edilen “can yakıcı azab”ın Nuh tufanı olduğu kanaatindedirler. 4. ayette Nuh’un, bir taraftan “... size belirli bir vadeye kadar süre tanısın” derken, diğer taraftan Allah’ın belirlediği vade geldiğinde artık ecelin ertelenmeyeceğini söylemesi müfessirlerce iki şekilde açıklanmıştır: a) Allah, topluluk olarak iman etmeleri şartıyla insanlar için bir ecel tayin etmiştir. Ancak inkarda ısrar ettikleri takdirde belirlenen ecel gelmeden yine topluluk olarak cezalandırılıp helak edilmeleri de ilahi takdirin gereğidir. İman etmeleri halinde ise belirlenen o vakte kadar toplumsal varlıklarını devam ettirirler. b) Maksat, ömrün zamansal anlamda uzayıp uzamaması değil, bereketli, hayırlı ve verimli geçip geçmemesidir. Şu halde burada Allah tarafından belirlenen ecelin değişebileceği bildirilmemiş; fakat insanların değişmeyecek ecelleri gelinceye kadar iman ederlerse bereketli, mutlu ve huzurlu bir ömür yaşayıp ölecekleri, ama iman etmezlerse mutsuz ve huzursuz yaşayacakları, nihayet hayatlarının da felaketlerle son bulacağı anlatılmak istenmiştir (Zemahşeri, IV, 161; Şevkani, V, 342).

  • Nuh Suresi Kaç Ayet?

    Nuh Suresi 28 ayetten oluşmaktadır.

    Nuh Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Nuh Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 569. Sayfada başlayıp 570. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

    Nuh Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Nuh suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Nuh suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Nuh Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    Nuh suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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