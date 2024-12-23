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        Haberler Dünya Noel Pazarı saldırganının vasiyeti | Dış Haberler

        Noel Pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı

        20 Aralık akşamı Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarına Suudi Arabistan kökenli bir şahıs tarafından saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda ayrıca 200'den fazla kişi de yaralandı. 50 yaşındaki saldırganın vasiyetnamesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:24
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        Noel Pazarı saldırganının vasiyeti
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        Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

        Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

        Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

        Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

        Olay

        Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

        Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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