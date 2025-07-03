Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile tartışma iddialarına yanıt: Tartıştık, sonra hemen barıştık - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile tartışma iddialarına yanıt: Tartıştık, sonra hemen barıştık

        'Gelin Takımı 2' setinde Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tartışmanın büyütüldüğünü, arbede yaşanmadığını ve hemen barıştıklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 22:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tartıştık, sonra hemen barıştık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başrollerini Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri sırasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

        Romantik komedi türündeki yapımın setinde, iki oyuncunun tartışma yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında bir kavga çıktığı, bu esnada Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü ileri sürüldü.

        REKLAM

        Söz konusu iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya, yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu.

        Oyuncu, olayın basına yansıdığı gibi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Tabii ki öyle şeyler olmadı. Ufak bir tartışma yaşandı ama 'arbede' varmış gibi yansıtıldı, öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik tartışmanın nedeni yazıldığı gibi de değildi. Fırat'la biz zaten uzun zamandır tanışıyoruz, komşuyuz. Aramızda birçok bağ var. Bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük."

        İddialarda adı geçen bir diğer oyuncu Şebnem Bozoklu ise şu ifadeleri kullandı; "Ben sandalyeden falan düşmedim. Bir hafta boyunca çıkan o haberlere ve yapılan caps’lere çok güldüm. Evet evet, inanılmaz şeyler vardı; yapan herkesin eline sağlık. Hatta kendi kendime, ‘Keşke gerçekten düşseydim de bu kadar çok konuşulmaya değseydi' dedim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        #gelin takımı 2
        #Fırat Çelik
        #şebnem bozoklu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Habertürk Anasayfa