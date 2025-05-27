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        Haberler Dünya Nijerya'da yolcu otobüsü kamyon ile çarpıştı: 19 ölü, 8 yaralı | Dış Haberler

        Nijerya'da yolcu otobüsü kamyon ile çarpıştı: 19 ölü, 8 yaralı

        Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 04:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 04:11
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        Nijerya'da yolcu otobüsü kamyon ile çarpıştı: 19 ölü, 8 yaralı
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        Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, yaptığı açıklamada, Lokoja-Obajana kara yolunda hız yapan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

        Tsukwam, kazada aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #nijerya
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        #Afrika
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