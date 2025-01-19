Nijerya BRICS davetini kabul etti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul etti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın BRICS'e "ortak ülke" olarak katılma davetini kabul ettiğini belirtti.

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Ebienfa, bu adımın Nijerya'nın uluslararası işbirliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını aktaran Ebienfa, BRICS'in, üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek için ülkesine eşsiz bir platform sunduğunu kaydetti.

Ebienfa, Nijerya'nın ticaret ve yatırım, enerji güvenliği, altyapı geliştirme, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak hedefleri ilerletmek için bu platformdan faydalanmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu ortaklık, kapsayıcı büyüme, bölgesel entegrasyon ve stratejik özerklik anlayışımız doğrultusunda adil ve eşitlikçi bir küresel ekonomik düzenin şekillendirilmesine aktif katılım yönündeki ulusal hedeflerimizle uyumludur." ifadesini kullandı.

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Sözcü Vekili Ebienfa, Nijerya'nın ulusal çıkarları ve stratejik öncelikleri doğrultusunda yenilikçiliği teşvik etmek ve insanlar arası etkileşimi geliştirmek için BRICS üyeleriyle yapıcı bir işbirliği kurmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

AA'nın haberine göre; başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl Endonezya'nın katılmasıyla toplam üye sayısını 10'a yükselten BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.