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        Haberler Magazin Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı

        Bahar Candan, hastanede tedavi gören ve 30 kiloya kadar düşen ablası Nihal Candan'ın son halini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:57
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        Bir deri bir kemik kaldı
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        Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı. Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

        Nihal Candan ve Bahar Candan
        Nihal Candan ve Bahar Candan

        Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan son haliyle dikkat çekmişti. Tahliye olduktan sonra daha da zayıfladığı görülen Nihal Candan tekrar sağlık durumuyla gündeme geldi. Nihal Candan'ın spor yaparken bayıldığı, organ yetmezliği yaşadığı öğrenildi.

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        "BİR ŞEYLER YAPIN ABLAM ÖLÜYOR" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

        Ablasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Bahar Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

        "ŞU AN EN KÖTÜ NOKTADAYIZ"

        Candan daha sonra ablasının sağlık durumu hakkında yaptığı bir başka açıklamada ise "Değerleri düzelmediği takdirde hayati riski çok ciddi olacak. Karaciğer değerleri çok düşmüş ve bu durum kalbinin her an durma riskini artırıyor. Şu an zaten en kötü noktadayız" demişti.

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        ABLASININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

        Bahar Candan son olarak ablası Nihal Candan'ın hastanedeki son halini paylaştı.

        Oldukça zayıf olduğu görülen Nihal Candan için "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumları yapıldı.

        30 kiloya kadar düştü
        30 kiloya kadar düştü
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        #Nihal Candan
        #Bahar Candan

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