Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın - Magazin haberleri

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın - Magazin haberleri

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı.

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İlk olarak, Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da tahliye oldu.

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın son hali oldukça dikkat çekmişti. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı görülürken, sağlık durumu tekrar gündeme geldi.

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Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek endişesini dile getirdi.

"ABLAM ÖLÜYOR"

Bahar candan, şu ifadeleri kullandı; "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."

Hastane sürecine ilişkin paylaşımlarını sürdüren Bahar Candan, sedyede ağladığı anları da takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar: Instagram