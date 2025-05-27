Nicolo Zaniolo İtalya'yı karıştırdı: Rakip soyunma odasında yumruk attı iddiası!

Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ülkesinde skandal bir harekete imza attığı iddia edildi.

Roma'dan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Zaniolo iddiaları reddederek, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." açıklamasında bulundu.