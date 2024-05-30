Nicholas Galitzine 'He-Man' oluyor
80'li yılların ünlü çizgi filmi He-Man, sinemaya uyarlanıyor. He-Man karakterini Nicholas Galitzine canlandıracak
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1983 ila 1985 yılları arasında çekilen He-Man çizgi filmi, canlı aksiyon filmi olarak sinemaya uyarlanıyor. Kainatın Hakimleri serisindeki ana karakter olan He-Man'in filmini Travis Knight yönetecek. Filmin senaryosu ise Chris Butler'a ait.
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'Masters of the Universe' (Kainatın Hakimleri) adlı filmde baş karakter He-Man'i, 'Sen İhtimali' (The Idea of You) adlı filmiyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.
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Film, Güç Kılıcı sayesinde He-Man'e dönüşen ve insanüstü güç ve yeteneklerle donatılan, bunları doğduğu gezegeni ve Grayskull Kalesi'ni savunmak için kullanan Price Adam'ı konu alıyor.
Filmin 5 Haziran 2026'da gösterime girmesi bekleniyor.
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Mattel'in Kainatın Hakimleri markası ilk olarak 1982 yılında aksiyon figürleri şeklinde tanıtıldı. 1983'te He-Man adlı animasyon dizisine dönüştü. Dizide He-Man ve arkadaşları Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışıyordu.
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Kainatın Hakimleri serisi, 1987'de sinemaya uyarlanmasının yanı sıra 1990 ve 1991'de 'The New Adventures of He-Man' olarak ve 2002 yılında da 'He-Man and the Masters of the Universe' serisi olarak yeni bir konseptle tekrar çekilmeye başlandı.