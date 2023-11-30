Nez Demir, Dilan Polat'ın kayınpederinin görüntülerini yayınladı! Kavga anları şoke etti!

Nez Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılarak Dilan Polat ve Demir'in yalandan kavga ettiği iddiasını gündeme getirmişti. Bunun üzerine güzellik merkezi sahibi olan Nez Demir, eniştesinin Sezgin Polat ile kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.