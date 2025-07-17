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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Neymar sakatlık sonrası ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Neymar sakatlık sonrası ilk golünü attı

        Ocak ayında futbola başladığı kulübü Santos'a geri dönen ancak geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Neymar, sahalara golle döndü. Brezilyalı yıldız, sakatlık sonrası Santos formasıyla ligdeki ilk golünü kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:00
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        Brezilya Serie A'nın 14. hafta maçında Santos, lider Flamengo'yu Neymar'ın 84. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

        Neymar, bu gol ile Santos formasıyla bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

        Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

        Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

        Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmıştı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.

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