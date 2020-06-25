Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz forvet Carroll'ın bir yıl daha takımda kalacağı belirtildi.

2017'de Atletico Madrid'den transfer edilen 26 yaşındaki İspanyol sağ bek Manquillo ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Rob Elliot, Jack Colback ve Jamie Sterry'nin takımdan ayrılacağı ifade edildi.