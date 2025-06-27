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        Haberler Gündem Nevşehir'de kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu - Güncel haberler

        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu

        Nevşehir'de parkta oynarken kalbi duran çocuk hastanede yapılan kalp masajıyla hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:21
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        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
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        15 Temmuz Mahallesi 158. Sokak'taki parkta bulunan oyun grubunda eğlenen 12 yaşındaki M.S.K, dönence adlı oyuncağa tutunarak döndüğü sırada dengesini kaybederek düştü.

        Çocuğun yerde hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Parka gelen sağlık ekipleri, kontrollerde yaşam belirtisi göstermeyen çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

        Kalbinin durduğunu tespit edilen M.S.K. doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Olayın yaşandığı sırada parkta bulunan kadınlardan Fadime Gökpınar, "Çocuğun rahatsızlığı varmış. Oyun grubu hızlı şekilde dönerken çocuk ona asılıp düşmüş. Yüzüstü yatıyordu. Kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Ambulans gelip götürdü hastanede yeniden hayata dönmüş, iyi haberini aldık." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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