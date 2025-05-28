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        Haberler Kültür-Sanat Netflix'ten, Manisa'da A'dan Z'ye Reji Eğitimi

        Netflix'ten, Manisa'da A'dan Z'ye Reji Eğitimi

        Netflix'in kreatif sektörde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen Türkiye Yetenek Haritası projesi Manisa'da devam etti. Proje kapsamında Manisa'daki genç yetenekler sektör profesyonelleriyle bir araya gelirken sıradaki durağın Hatay olacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:45
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        Netflix'ten, Manisa'da A'dan Z'ye Reji Eğitimi
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        Netflix'in Anadolu'daki genç yeteneklere kreatif sektörde fırsat eşitliği sunmayı hedeflediği Türkiye Yetenek Haritası projesinin bu yılki ikinci eğitimi, Manisa'da gerçekleştirildi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Sinema Ofisi işbirliğiyle düzenlenen A'dan Z'ye Reji Eğitimi, yalnızca öğrencileri değil, sektöre yeni adım atmış genç profesyonelleri de bir araya getirdi.

        Katılımcılar, içerik üretiminden yönetmenliğe, yapım süreçlerinden kamera arkasına kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı.

        Geçen yıl Ankara, Çanakkale ve Mardin'de gerçekleştirilen etkinliklerin ardından projenin bu yılki ikinci ayağı Manisa'da oldu.

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        2025 yılı programı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Divizyon Açık İnovasyon Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen eğitimle Konya'da başlamıştı.

        Netflix Türkiye yöneticileri ve kreatif sektörde uzun yıllardır çalışan uzman eğitmenlerin katkılarıyla yürütülen Türkiye Yetenek Haritası projesi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde gençlerle buluşmaya devam edecek. Projenin bir sonraki durağı ise Hatay olacak.

        Netflix bugüne kadar Türkiye'de kreatif sektörün gelişimine katkı sağlamak ve yeni yetenekleri desteklemek amacıyla 40'tan fazla proje gerçekleştirdi.

        Bu çalışmalar arasında, Bahçeşehir Üniversitesi ile hayata geçirilen Netflix Dizi Yazarlığı Dersi, Güney California Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen Yaratıcı Yapımcılık Programı, Anima Okul ile yürütülen Görsel Efekt Eğitimi ve Tatino Films ile Impact Hub İstanbul işbirliğiyle sunulan Netflix Series Lab gibi eğitim programları yer alıyor.

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        #Manisada Adan Zye Reji Eğitimi
        #Manisa
        #Netflix
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