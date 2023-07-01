Bora Akkaş sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Nesrin’in Uraz’ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin’e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz’ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben’den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim.”