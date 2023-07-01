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Nesrin Cavadzade yayınlamıştı! Bu hikayede yanan Bora Akkaş oldu, eşinden özür diledi!

Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle kutladı. Gönderilerin birinde Cavadzade’nin göğsüne para sıkıştıran Bora Akkaş, gündem oldu. Akkaş’tan açıklama geldi.

Giriş: 01.07.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, paylaşımıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Bora Akkaş, paylaşılan görüntüde kendisinin Cavadzade'nin göğsüne para takmasından dolayı tepki çekmişti.

  • Bora Akkaş, paylaşılan görüntüde kendisinin de olmasından dolayı bir açıklamada bulunarak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

  • Nesrin Cavadzade ile birlikte Üç Kuruş dizisinde rol alan Bora Akkaş, ünlü güzelin yayınladığı paylaşımlar sebebiyle sosyal medya hesabından özür dileyerek açıklama yaptı.

  • Bora Akkaş sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Nesrin’in Uraz’ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin’e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz’ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben’den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim.”

  • İşte Bora Akkaş'ın açıklaması...

  • Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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