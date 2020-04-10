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Oyuncu Engin Altan Düzyatan, salgın nedeniyle gerekli hijyen kurallarına uyarak, saçlarını eşi Neslişah Alkoçlar'a emanet etti.

Altan'ı tıraş eden Neslişah Alkoçlar, o anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"BİZİM EVDE DURUMLAR BÖYLE"

Sosyetik güzel, binlerce kişi tarafından izlenen paylaşımına şu notu düştü:

Gün 26 ve bizim evde durumlar böyle... Altan saçlarından memnun. Çocuklara da güzel bir anı oldu. Bu zor zamanlarda ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada.

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