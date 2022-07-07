Kavurma tarifi nasıl yapılır? sorusu bayram boyunca en çok araştırılan konu başlıklarından birisi olacak. Kurban Bayramı deyince herkesin aklına ilk olarak kavurma geliyor. En doyurucu ve pratik yemeklerin başında gelen et kavurma dana, koyun, kuzu gibi kurbanlıkların etinden yapılınca daha da lezzetli oluyor. İşte et kavurma tarifi...