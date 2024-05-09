Nedir bu sebum dengesi? T bölgesinin yağlı olmasının nedenleri!

T BÖLGESİ NEDEN BU KADAR YAĞLI?

Alnınızdaki, burnunuzdaki ve çenenizdeki cilt, yüzün diğer bölgelerine göre daha fazla yağ bezine (sebum adı verilen yağlı bir madde salgılayan dokulara) sahiptir. Bununla birlikte, kurul onaylı bir dermatolog ve Colorado'nun eski başkanı Dr. Gregory Papadeas, bu bezlerin ürettiği sebumun tam miktarının genetiğinize, yaşınıza, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin türüne ve hormon seviyelerinize bağlı olarak farklılık gösterebileceğini söylüyor.