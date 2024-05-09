Nedir bu sebum dengesi? T bölgesinin yağlı olmasının nedenleri!
Toplu olarak "T bölgesi" olarak bilinen alın, burun ve çene, yüzün geri kalanından çok daha yağlı olmasıyla ünlüdür. Bu parlaklık giderilebilse de aşırı yağ, gözeneklerin tıkanması ve sivilce oluşumu gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Bunun temelinde ise sebum dengesindeki bir bozulma olabilir. İşte, detaylar!
- 1
Hormonal değişiklikler, genetik yatkınlık, stres ve yanlış cilt bakımı rutinleri, T bölgesinin yağlanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, aşırı temizlik yapmak da cildin doğal yağ dengesini bozarak bu bölgenin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. İşte "T bölgesi" hakkında merak edilenler ve cevapları...
- 2
T BÖLGESİ NEDEN BU KADAR YAĞLI?
Alnınızdaki, burnunuzdaki ve çenenizdeki cilt, yüzün diğer bölgelerine göre daha fazla yağ bezine (sebum adı verilen yağlı bir madde salgılayan dokulara) sahiptir. Bununla birlikte, kurul onaylı bir dermatolog ve Colorado'nun eski başkanı Dr. Gregory Papadeas, bu bezlerin ürettiği sebumun tam miktarının genetiğinize, yaşınıza, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin türüne ve hormon seviyelerinize bağlı olarak farklılık gösterebileceğini söylüyor.
- 3
Papadeas, “T bölgesinin neden bu kadar yağlanabildiğini anlamak için öncelikle sebumun nasıl üretildiğini bilmeniz gerekir.” dedi. Sebumdaki yağlı bileşenler cildinizin nemli kalması, beslenmesi ve sürtünme veya gerilme gibi durumlardan kaynaklanabilecek hasarlardan korunması için gereklidir.
-
- 4
KORUYUCU BİR KAPLAMADAN FAZLASI
Sebum koruyucu bir kaplamadan çok daha fazlasıdır; Dermato-endokrinoloji dergisindeki 2011 tarihli bir incelemeye göre, mumsu madde antimikrobiyal ve antiinflamatuar bileşiklerle doludur ve bu da onu cildinizin bağışıklık savunmasının ayrılmaz bir parçası haline getirir.
- 5
Tıbbi kaynak StatPearls'e göre, yağ bezleri bu karışımı holokrin salgısı adı verilen karmaşık bir süreçle salıyor; burada hücreler sebumla doluyor ve daha sonra kendi kendini yok ederek maddeyi cilde püskürtüyor.
- 6
SİVİLCE VE SEBUM BEZLERİ BAĞLANTILI OLABİLİR
Papadeas, kişinin genetiğinin, yaşının ve hormonlarının yağ bezlerinin karmaşık iç işleyişinde etkili olduğunu söyledi. BMC Medical Genomics dergisinde yayınlanan 2021 meta-analizine göre araştırmalar, birinin sivilceye duyarlılığını etkileyen aynı genlerin sebum bezlerindeki yüksek aktiviteyle de bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.
-
- 7
Dahası, sebum atılımı, erkek özelliklerinin gelişimini yönlendirmekten birincil olarak sorumlu olan hormon grubu olan androjenler de dahil olmak üzere çeşitli hormonlara dolayı da artabilir.
- 8
ERGENLİK HORMONLARI ETKİ EDİYOR
Papadeas, bu nedenle üreme hormonlarının arttığı ergenlik döneminde T bölgesinin özellikle yağlı hale gelebileceğini ve yaşlandıkça bu hormon seviyeleri azaldıkça daha az yağlı hale gelmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi.
- 9
İlginçtir ki alın, burun ve çenedeki deri, yüzün geri kalan kısmına göre daha duyarlı androjen reseptörlerine sahip olabilir. Bu, erkek üreme hormonlarına yanıt olarak daha fazla sebum üretebilecekleri anlamına gelir.
-
- 10
SEBUM ÜRETİMİNDE TİROİD ETKİSİ
Sebum üretimini etkileyen diğer hormonlar arasında boyundaki bir bez olan tiroid tarafından üretilenler ve beyindeki hipofiz bezi tarafından üretilen ve boyu, kemik uzunluğunu ve kas büyümesini yönetmeye yardımcı olan büyüme hormonu bulunur.
- 11
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ SEBUM DENGESİNİ BOZABİLİR
Amerikan Dermatoloji Akademisi üyesi Dr. Hassan Galadari, hava kirliliğine maruz kalmak veya belirli cilt bakımı uygulamalarını takip etmek gibi çevresel ve faktörlerin de T bölgesinde yağ salgısını tetikleyebileceğini söylüyor. Örneğin, yağ bazlı cilt bakım ürünleri ve kimyasal güneş kremlerinin bazen yağ bezlerini tıkayarak cildin işlevini bozabildiğini söyledi.
Kaynak: Live Science