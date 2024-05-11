Neden sağ ya da sol el kullanma ayrımı yaparız: Solaklar neden sağ elini kullananlardan daha azdır?

BEYNİMİZ DE SAĞ SOL AYRIMI YAPIYOR!

Ayrıca topa vururken belirli bir ayağı kullanmayı tercih etmenizin nedeni de budur. Unutmayın, o ayağınızla ne kadar çok tekme atarsanız o kadar iyi tekme atarsınız. Ancak bir görevi yerine getirirken bir tarafı diğerine tercih eden yalnızca ellerimiz ve ayaklarımız değildir; beynimiz bile bunu yapar!