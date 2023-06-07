Neden canımız sıkılır?

2014 yılında Virginia Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, insanların 6 ila 15 dakikalık zaman diliminde kendi kendine kalıp, kalamayacağını öğrenmeye çalışıyordu.
Katılımcılar, sadece kendileriyle baş başa kalacakları bomboş bir odaya konuldu. Kulağa kolay geliyor, değil mi? Anlaşılan o kadar da değil. Aslında, sonuçlar biraz rahatsız edici bile olabilir. Çalışmaya katılanların yarısı, kendi düşünceleriyle baş başa kalmak yerine gönüllü olarak kendilerine hafif bir elektrik şoku vermeyi seçti.