22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, filmde Jess Molho’nun canlandırdığı karakter olan Aras’ın çocukluğunu oynayan oğlu Tibet, “Babama hiç benzemiyorum” diyerek herkesi güldürdü. Filmde obsesif bir karakteri canlandıran Jess Molho, bu film için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. Filmin çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirerek kolundaki tendonların koptuğunu söyleyen Molho, yaklaşık bir buçuk yıl tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.
"ÇOK TATLI BİR FİLM OLDU"
Filmin oyuncularından Nergis Kumbasar, filmin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu söyleyerek, ailece izlenebilecek bir film olduğuna dikkat çekti. Filmde saplantılı bir aşığı canlandıran Nergis Kumbasar, kendi hayatında saplantılı bir aşk yaşamadığını vurguladı. Kumbasar, "Çok tatlı bir film oldu. Ailenizin içinden çok sıcak bir film. Jess de, Müge de çok iyi insanlar, çok tatlılar. İnşallah gişesi bol olur" açıklamasında bulundu.
"DAVETLERDE BABASININ DURUMUNU SORUYORLARMIŞ"
Kızı Yasmin Erbil'in galaya neden katılmadığını soran muhabirlere, "Davetlerde babasının sağlık durumunu soruyorlarmış. Sürekli bir baba açıklaması yapmak istemiyor. O bir de sevmiyor böyle şeyleri. O yüzden galaya gelmek istemedi" diye yanıt verdi.
"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"
Müge Boz ise, uzun bir süre hazırlandığı su karakterinin sanatçı kişiliğine hayran olduğunu söylerken, filmin konusuna atıfta bulunarak ilk görüşte aşka inandığını açıkladı. Filmin başrol oyuncusu Müge Boz, "Filmimiz ilk görüşte aşkın ve onun ardından getirdiği maceraları anlatıyor" dedi. Habercilerin, "Siz ilk görüşte aşık oldunuz mu?" sorusuna evet yanıtını veren Müge Boz, "Peki hala takip ettiğiniz biri mi?" sorusuna, "Evet ediyorum" yanıtını verdi.
Galaya filmin oyuncularının yanı sıra Nebahat Çehre, Bülent Serttaş, Burcu Binici, Mustafa Topaloğlu, Yunus Günçe gibi ünlü isimler de katıldı. Usta oyuncu Nebahat Çehre, “Filmin çok eğlenceli olduğundan hiç şüphem yok. Senaryosundan bahsettiler, galada izlemek istedim” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde “Varoş bir karakteri canlandırmak isteri.” açıklamasını yapan Çehre, bu konuda açıklamalarda bulundu. Çehre, şunları söyledi:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!