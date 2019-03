"HER TÜRLÜ KADINI OYNAMAK İSTERİM"



Her tür kadını oynamak isterim. Ben oyuncuyum. 127 sinema filmim var. Ben diyorum ki; Nebahat Çehre her türlü karakteri oynayabilir. Ben bıktırmak istemiyorum izleyenleri. Teklif geliyor ama ben çok eliyorum, elekten geçiriyorum. Çok diziler kaldırılıyor. Ben oynadığım dizide emeğimin karşılığını almak istiyorum.