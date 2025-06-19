Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!

İstanbul Kadıköy'de, 6 Haziran'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli gezgin fenomen 26 yaşındaki Hyojeong Park, 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziksel tacizine uğramıştı.

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İLK TACİZCİ TUTUKLANMIŞTI Olayın sosyal medya ve kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Pendik'te yakalanan Y.Z.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SAMSUN'DA İKİNCİ TACİZ VAKASI REKLAM Bu olayın ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde gezip, videolar paylaşan Park, Samsun'da kendisini ısrarla arabasına almak isteyen bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

"GEL GEZELİM, NEREYE KADAR GİDEYİM" 'Mhyochi'nin, 'Yürüyorum, teşekkürler, bay bay' demesine rağmen, "Gel gezelim, nereye kadar gideyim" demesi kameraya yansıdı. Genç kadın, o anları da cep telefonuyla kaydetti.

HİNDİSTAN'DA DA TACİZE UĞRAMIŞ Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı! Haberi Görüntüle