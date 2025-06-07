Sosyal medyada, 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli gezgin fenomen Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

DHA'daki habere göre Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti.

HİNDİSTAN'DA DA TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.