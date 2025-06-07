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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güney Koreli fenomene canlı yayında sözlü ve fiziksel taciz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz! Şüpheli adliyeye sevk edildi!

        İstanbul Kadıköy'de, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli gezgin fenomen 26 yaşındaki Hyojeong Park, 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Genç kadın gözyaşına boğulurken şüpheli, Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Y.Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:25
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        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
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        Sosyal medyada, 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli gezgin fenomen Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

        GENÇ KADIN KOŞARAK UZAKLAŞTI

        DHA'daki habere göre Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.

        TACİZCİ TESPİT EDİLDİ

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        Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Y.Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        HİNDİSTAN'DA DA TACİZE UĞRAMIŞ

        Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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