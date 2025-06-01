NBA'de finalin adı belli oldu. Oklahoma Minnesota'yı 4-1 ile geçerken dün gece oynanan İndiana- New York maçını İndiana yendi ve seride durumu 4-2'ye getirerek 2. finalist olarak yer aldı. Bu kapsamda basketbolseverler final maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- İndiana maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...