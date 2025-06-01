NBA finali (Oklahoma- İndiana) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Oklahoma, Minnesota'yı 4-1 eleyerek finale çıkan ilk takım olmuştu. Peki, NBA finali (Oklahoma- İndiana) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA'de finalin adı belli oldu. Oklahoma Minnesota'yı 4-1 ile geçerken dün gece oynanan İndiana- New York maçını İndiana yendi ve seride durumu 4-2'ye getirerek 2. finalist olarak yer aldı. Bu kapsamda basketbolseverler final maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- İndiana maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...
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NBA FİNALİ NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana maçı 6 Haziran Cuma TSİ 03.30'da oynanacak.
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NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Paycom Center'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport üzerinden yayınlanacak.
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OKLAHOMA- İNDİANA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/