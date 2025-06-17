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        Haberler Bilgi Spor NBA final serisinde 6. randevu! Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA final serisinde 6. randevu! Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. NBA finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2'ye öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler altıncı maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:10
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        • 1

          NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan beşinci maçta Oklahoma City Thunder evinde Indıana Pacers'ı 120-109 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları altıncı karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

        • 2

          NBA FİNAL SERİSİ 6. MAÇI NE ZAMAN?

          Indıana- Oklahoma altıncı final mücadelesi 20 Haziran Cuma TSİ 03.30'da oynanacak.

        • 3

          INDIANA- OKLAHOMA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          INDIANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.ssportplus.com/

          https://www.exxen.com/

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