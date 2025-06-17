NBA final serisinde 6. randevu! Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. NBA finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2'ye öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler altıncı maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan beşinci maçta Oklahoma City Thunder evinde Indıana Pacers'ı 120-109 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları altıncı karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
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NBA FİNAL SERİSİ 6. MAÇI NE ZAMAN?
Indıana- Oklahoma altıncı final mücadelesi 20 Haziran Cuma TSİ 03.30'da oynanacak.
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INDIANA- OKLAHOMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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INDIANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/
https://www.exxen.com/