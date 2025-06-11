NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci karşılaşmada Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler üçüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan ikinci maçta Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları üçüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
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NBA FİNAL SERİSİ ÜÇÜNCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 12 Haziran Perşembe TSİ 03.30'da oynanacak.
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NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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İNDİANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/
https://www.exxen.com/