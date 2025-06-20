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        Haberler Bilgi Spor NBA'de şampiyon belli oluyor! (NBA final serisi) Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA'de şampiyon belli oluyor! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de şampiyon belli oluyor! Son oynanan müsabakada Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler şampiyonluk maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:30
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        • 1

          NBA final serisinde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Son oynanan altıncı maçta Indıana Pacers, evinde Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bilindiği üzere 4 olan taraf NBA'de şampiyon oluyor. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları şampiyonluğu belirleyecek son maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

        • 2

          NBA ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?

          Oklahoma- Indıana şampiyonluk maçı 23 Haziran Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece 03.30'da oynanacak.

        • 3

          OKLAHOMA- INDIANA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Paycom Center'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          OKLAHOMA- INDIANA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.ssportplus.com/

          https://www.exxen.com/

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