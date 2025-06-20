NBA'de şampiyon belli oluyor! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de şampiyon belli oluyor! Son oynanan müsabakada Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler şampiyonluk maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA final serisinde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Son oynanan altıncı maçta Indıana Pacers, evinde Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Bilindiği üzere 4 olan taraf NBA'de şampiyon oluyor. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları şampiyonluğu belirleyecek son maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
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NBA ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- Indıana şampiyonluk maçı 23 Haziran Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece 03.30'da oynanacak.
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OKLAHOMA- INDIANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Paycom Center'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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OKLAHOMA- INDIANA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/
https://www.exxen.com/