21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de Golden State Warriors'ı 129-124 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Trail Blazers ile Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Damian Lillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.
Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca Michael Jordan, David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.
Warriors'ta Alec Burks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'Angelo Russell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
ANTETOKOUNMPO 10 BİN SAYI BARAJINI AŞTI
Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Chicago Bulls maçını 111-98 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu. 28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e yükseltti. 25 yaşındaki Antetokounmpo, LeBron James (23 yaş),Kevin Durant (24),Kobe Bryant (24),Carmelo Anthony (24) ve Tracy McGrady'den (24) sonra lig tarihinde 10 bin sayıya ulaşan 6. en genç oyuncu oldu.
CEDİ'DEN 14, FURKAN'DAN 10 SAYI
Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, sahalarında New York Knicks'e 106-86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı. Furkan Kormaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Brooklyn Nets'i 117-111 yendiği mücadelede 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106
Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126
Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120
Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)
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