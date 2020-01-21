NBA'de Golden State Warriors'ı 129-124 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Trail Blazers ile Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Damian Lillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca Michael Jordan, David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors'ta Alec Burks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'Angelo Russell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 10 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Chicago Bulls maçını 111-98 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu. 28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e yükseltti. 25 yaşındaki Antetokounmpo, LeBron James (23 yaş),Kevin Durant (24),Kobe Bryant (24),Carmelo Anthony (24) ve Tracy McGrady'den (24) sonra lig tarihinde 10 bin sayıya ulaşan 6. en genç oyuncu oldu.

CEDİ'DEN 14, FURKAN'DAN 10 SAYI

Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, sahalarında New York Knicks'e 106-86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı. Furkan Kormaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Brooklyn Nets'i 117-111 yendiği mücadelede 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120

Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)