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NBA'de Cavaliers 6 maç sonra kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Cedi Osman'ın 13 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi

23.12.2021 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Cavaliers 6 maç sonra kaybetti

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Chicago Bulls-Toronto Raptors maçı, Raptors'ın sağlık protokollerinden ötürü sahaya 8 kişilik asgari kadroyla çıkamaması nedeniyle ertelendi.

Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Celtics'in all-star oyuncusu Jaylen Brown 34 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 21 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan Robert Williams ve 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland 28 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Kevin Love 18 sayı, 12 ribaunt ve Cedi Osman 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.

ALPEREN, BUCKS'A KARŞI 10 SAYI, 8 RİBAUNT ÜRETTİ

Son şampiyon Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Houston Rockets karşılaşmasını 126-106 kazandı.

Bucks'ı galibiyete, 24 sayı, 10 asistle "double double"a imza atan Jrue Holiday, 23 sayı, 6 asist üreten Khris Middleton, 18'er sayı kaydeden DeMarcus Cousins ve Jordan Nwora taşıdı.

Rockets cephesinde Christian Wood 20 sayı, 11 ribaunt, Eric Gordon ve Kenyon Martin 12'şer sayı, Alperen Şengün ise 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 111-101

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 98-104

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 108-94

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 126-106

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 89-105

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