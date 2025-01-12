Nazım Hikmet doğum gününde Şişli’de şiirlerle ve şarkılarla anılacak

Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek programla evrensel şair Nâzım Hikmet, 123’üncü doğum gününde şiirleri ve bestelenmiş eserleriyle 15 Ocak akşamı Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anılacak. “Nâzım 123 Yaşında: Ne güzel şey hatırlamak seni" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte büyük şairin izlerini taşımaya devam eden sanatçılar yer alacak.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz’in ev sahipliğinde düzenlenecek programın sunuculuğunu Altan Gördüm yapacak. Saat 20.00’de programın açılış konuşmasını Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral yapacak.

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Anma etkinliğinde ilkin geçen yıl yitirdiğimiz Genco Erkal’ın sesinden Nâzım Hikmet’in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecekler. Levent Ülgen, ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyecek.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak. Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son bulacak.

“Şişli’de Bir Nâzım” Kitabı Okuyucuyla Buluşacak

Ayrıca anma etkinliği öncesinde Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet’in 123’üncü yaşına özel olarak birbirinden değerli yazarlarla hazırlanan “Şişli’de Bir Nâzım” adlı kitabının lansmanı da yapılacak.

Edebiyatımızın en büyük ustalarından biri olan Nâzım Hikmet’in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Şişli’deki yaşantısının izleri bir kitaba ilham verdi. Kendisi de şehir plancısı olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, Nâzım Hikmet’in ayak izlerini takip ederek ortaya çıkmasını sağladığı bu eser bir başlangıç niteliğinde. Dünyanın sesine kulak verdiği bu büyük ustanın şiirlerine, senaryolarına, yazılarına ilham olan dönemin Şişli’sinin atmosferini, sanatsal ilişkilerini, dönüşümünü takip edebildiğimiz eser şairin doğum günü 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.