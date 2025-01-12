Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Nazım Hikmet doğum gününde Şişli’de şiirlerle ve şarkılarla anılacak

        Nazım Hikmet doğum gününde Şişli’de şiirlerle ve şarkılarla anılacak

        Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet, 15 Ocak'ta doğumunun 123'üncü yıl dönümünde, Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle gerçekleşecek programda şiirleriyle ve şarkılarla anılacak. Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek program öncesinde Şişli Belediyesi'nin usta şairin 123. yaşına özel hazırladığı "Şişli'de Bir Nâzım" kitabı, düzenlenecek lansman ile okuyucuyla buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 23:08 Güncelleme: 12.01.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazım Hikmet doğum gününde Şişli'de şiirlerle ve şarkılarla anılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek programla evrensel şair Nâzım Hikmet, 123’üncü doğum gününde şiirleri ve bestelenmiş eserleriyle 15 Ocak akşamı Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anılacak. “Nâzım 123 Yaşında: Ne güzel şey hatırlamak seni" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte büyük şairin izlerini taşımaya devam eden sanatçılar yer alacak.

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz’in ev sahipliğinde düzenlenecek programın sunuculuğunu Altan Gördüm yapacak. Saat 20.00’de programın açılış konuşmasını Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral yapacak.

        REKLAM

        Anma etkinliğinde ilkin geçen yıl yitirdiğimiz Genco Erkal’ın sesinden Nâzım Hikmet’in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecekler. Levent Ülgen, ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyecek.

        Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak. Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son bulacak.

        “Şişli’de Bir Nâzım” Kitabı Okuyucuyla Buluşacak

        Ayrıca anma etkinliği öncesinde Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet’in 123’üncü yaşına özel olarak birbirinden değerli yazarlarla hazırlanan “Şişli’de Bir Nâzım” adlı kitabının lansmanı da yapılacak.

        Edebiyatımızın en büyük ustalarından biri olan Nâzım Hikmet’in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Şişli’deki yaşantısının izleri bir kitaba ilham verdi. Kendisi de şehir plancısı olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, Nâzım Hikmet’in ayak izlerini takip ederek ortaya çıkmasını sağladığı bu eser bir başlangıç niteliğinde. Dünyanın sesine kulak verdiği bu büyük ustanın şiirlerine, senaryolarına, yazılarına ilham olan dönemin Şişli’sinin atmosferini, sanatsal ilişkilerini, dönüşümünü takip edebildiğimiz eser şairin doğum günü 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de yapılacak büyük bir etkinlikle okurlarla buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Habertürk Anasayfa