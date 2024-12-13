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        Haberler Dünya NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Amfibi Akın' birinci seçildi | Dış Haberler

        NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Amfibi Akın' birinci seçildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun düzenlediği 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın çektiği 'Amfibi Akın' fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:57
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        'Yılın Fotoğrafı'na Deniz Kuvvetleri damgası
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı'’ oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz" denildi.

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        #NATO Yılın fotoğrafı
        #haberler
        #Deniz Kuvvetleri
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