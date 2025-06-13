Natanz nükleer tesisinde radyoaktif kirlilik tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'da bulunan Natanz nükleer tesisinde radyoaktif ve kimyasal kirliliğin bulunduğunu ancak radyasyon seviyesinde bir artış olmadığını aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" dedi.

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NATANZ'A DÜZENLENEN SALDIRI

İsrail'in, İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesisine yeniden saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı Natanz'daki nükleer tesise yeniden saldırdığını duyurdu.

İSFAHAN'DA DA SIZINTI BELİRTİLMEDİ

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı, herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu. İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. REKLAM Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.