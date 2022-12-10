"TÜRKİYE'DEKİ İTALYAN HOCALARI TEBRİK ETMEK LAZIM"
Spaletti, Türk futbolunun bu kadar yüksek seviyeli olmasının İtalyan teknik direktörler Andrea Pirlo, Vincenzo Montella ve Francesco Farioli'nin buraya gelmesini sağladığını belirtti.
Böyle bir lige gelmenin herkesin kaldırabileceği bir şey olmadığını kaydeden Spaletti, "Çünkü hem seviye çok yüksek hem de futbol anlayışı çok farklı. Ona alışman lazım. Yeni bir dil bilmem lazım. Alışmadığın bir lig. Aslında onları tebrik etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. Spaletti, Pirlo'nun büyük bir futbolcu olduğunu hatırlatarak, "Bunu da aynı şekilde hocalıkta da yapabilecek kapasitede olduğu görmek beni memnun etti. Türkiye'de çalışan İtalyan hocalar tekrardan İtalya'da görev yapabilirler. O kalitede adamlar var." ifadelerini kullandı.