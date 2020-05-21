Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, ilk idmana çıktıktan sonra sağlık önlemleri konusundaki endişeleri nedeniyle 2. antrenmana katılmadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hocasıyla görüşme yapan ve izin alan Fransız oyuncunun ne zaman çalışmalara tekrar başlayacağı ise belirsiz.

29 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını bir süre evde sürdüreceği ve kısa süre içinde yeni bir karar alınacağı belirtildi.