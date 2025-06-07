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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Müzik Festivali'ni Tekfen Filarmoni açacak

        Müzik Festivali'ni Tekfen Filarmoni açacak

        53. İstanbul Müzik Festivali, 11 Haziran'da, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu'nun seslendireceği Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eserinin dünya prömiyeri ile açılıyor.  Konserde ayrıca, Alexander Borodin'in Prens İgor Operası'ndan Poloveç Dansları da yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:12
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        Müzik Festivali'ni Tekfen Filarmoni açacak
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 53’üncüsü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, bu sene de Tekfen Filarmoni tarafından verilecek açılış konseriyle müzikseverlerle buluşuyor. İlk olarak 2019 yılında üstlendiği açılış orkestrası görevini 2019–2023 yıllarında sürdüren Tekfen Filarmoni, 11 Haziran’da gerçekleşecek konserle beşinci kez müzikseverlerle buluşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Bulgaristan Ulasal Filarmoni Korosu’nun sahne alacağı bu özel gecede, müzikseverler çağdaş Türk müziğinin derinliklerinden yükselen özgün bir sesi ve klasik müziğin evrensel repertuvarından bir başyapıtı bir arada deneyimleyecek.

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        Dinleyicilere dünya prömiyeri sürprizi

        Tekfen Filarmoni, İstanbul Müzik Festivali’ni, yaşadığı coğrafyaya ait sesleri, duyarlılıkları ve değerleri geçmişle bugünü harmanlayarak oluşturduğu bir müzik diliyle ifade eden Hasan Uçarsu’nun yeni yapıtı “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” ile başlatacak. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Yeşeren Toprak” şiirinden ilhamla bestelenen eser, doğayla uyumlu, daha adil ve dengeli bir yaşamın özlemini anlatan güçlü bir müzikal anlatıya sahip. İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı’nın ortak siparişiyle, Ernst von Siemens Müzik Vakfı’nın fon desteğiyle hayata geçirilen bu eser, ilk kez dinleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını taşıyor.

        Konserin ikinci eseri, yalnızca güçlü orkestral pasajlarıyla değil, koroyla da büyüleyici bir müzikal yolculuk sunan ve Rus opera literatürünün en bilinen eserlerinden biri olan Alexander Borodin’in Prens İgor Operası’ndan Poloveç Dansları olacak.

        Çağdaş Türk besteciliği ile klasik dünya repertuvarını buluşturan İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konseri, 11 Haziran Çarşamba akşamı saat: 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. 53. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri biletleri, Passo’da satışa çıktı.

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        #Tekfen Filarmoni Orkestrası
        #İstanbul Müzik Festivali
        #Aziz Shokhakimov
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
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