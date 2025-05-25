Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, menajer Ayhan Baykal’ın düğününe katıldı. Anne - baba olmak için gün sayan çift, mutlu evliliğin sırlarını paylaştı. Kaspar; “Saygılı olmak, sevmek ve saymak” diyerek formülünü dile getirdi.

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Kız bebek bekleyen çift, çocuk için çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Sıcak havalardan dolayı zaman zaman mide bulantısı yaşadığını söyleyen Helvacıoğlu, henüz isim konusunda bir karar vermediklerini belirtti.