Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mutfakla ofis arasındaki tehlikeli mesafe: Evden çalışırken kilo almamak için ipuçları

        Ofis değil, ev ama hareketsizlik aynı! Kilo almadan çalışmanın sırları nelerdir?

        "Evden çalışıyorum ama kilo alıyorum!" diyorsanız yalnız değilsiniz. Günlük yaşamınıza küçük ama etkili dokunuşlarla formda kalmanız mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden çalışırken kilo almaya son!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilo aldıran alışkanlıklar fark edilmeden hayatımıza giriyor. Evden çalışırken nelere dikkat etmelisiniz?

        KİLOYU KORUMAK YA DA VERMEK TEK BAŞINA GERÇEKLEŞMEZ

        Kilo kontrolü asla izole bir süreç değildir. Pek çok etken bir arada çalışır ve sistemin dengesi bu unsurların uyumuna bağlıdır. Bu faktörlerden birini değiştirirken diğerlerini ihmal etmek, tüm dengeyi alt üst edebilir.

        Özellikle evden çalışmaya yeni başlayan biriyseniz, bu değişimin kilo artışıyla doğrudan ilişkili olabileceğini fark edebilirsiniz.

        UYARI: Haberdeki bilgiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Öncelikle uzman bir doktora danışmanız önerilir.

        REKLAM
        İşte düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar
        İşte düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar
        Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri
        Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri

        EVDEN ÇALIŞIRKEN KİLO ALMANIZIN NEDENLERİ

        1. DAHA HAREKETSİZ BİR YAŞAM TARZI

        Evde çalışmak, gün içinde çok daha fazla oturmak anlamına gelir. Ofise yürümek, dışarı çıkmak gibi doğal hareketlilikler ortadan kalkar. Yapılan araştırmalar, fiziksel hareketsizliğin kötü bir beslenme alışkanlığından bile daha fazla kilo artışına neden olabileceğini ortaya koyuyor.

        2. SIK VE KONTROLSÜZ ATIŞTIRMALAR

        Mutfak her zaman bir adım ötenizdeyken ve sizi izleyen kimse yokken, gün içinde farkında olmadan sık sık atıştırmak oldukça yaygındır. Bu küçük kaçamaklar, günlük kalori alımınızı fark etmeden yükseltebilir.

        3. EGZERSİZ RUTİNLERİNİ ATLAMAK

        Evde daha fazla vakit geçirmek, spor salonuna gitme motivasyonunu da azaltır. Dünya genelinde evden çalışan birçok kişi, fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü ve bunun da zamanla kilo artışına yol açtığını bildiriyor.

        REKLAM

        EVDE ÇALIŞIRKEN KİLO ALMANIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

        1. FİZİKSEL AKTİVİTE HEDEFLERİ KOYUN

        Ofise gitmediğiniz günlerde bile aktif kalmaya özen gösterin. Günlük adım hedefleri belirleyin ya da belirli saatlerde evde egzersiz yaparak hareketliliğinizi koruyun.

        2. GÜN BOYUNCA SU TÜKETMEYİ UNUTMAYIN

        Su içmek yalnızca vücudu nemli tutmakla kalmaz, aynı zamanda tokluk hissini de artırır. Öğünlerden önce bir bardak su içmek, fazla yemenizi önlemeye yardımcı olabilir. Suyu yavaş yavaş yudumlamak, beyninize doygunluk sinyallerinin gitmesini kolaylaştırır.

        3. KALİTELİ VE YETERLİ UYKU ALIN

        Düzenli uyku, hormon dengesi ve metabolizma için kritik öneme sahiptir. Yatmadan önce telefon, bilgisayar ve televizyon gibi mavi ışık yayan cihazlardan uzak durmak, uykuya geçişi kolaylaştırır. Kitap okumak gibi rahatlatıcı alışkanlıklar da faydalı olabilir.

        REKLAM

        4. DAHA FAZLA PROTEİN, DAHA AZ BOŞ KALORİ

        Protein açısından zengin öğünler, sizi daha uzun süre tok tutar. Ayrıca kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Pirinç yerine kinoa, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler tercih ederek bu dönüşümü kolayca sağlayabilirsiniz.

        5. BOL KARBONHİDRATTAN KAÇININ

        Makarna, pilav, ekmek ve hamur işleri gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler yerine, sebze ve protein ağırlıklı besinleri tercih edin. Beyaz undan yapılan gıdalar düşük besin değeri içerir ve vücuda "boş kalori" yükler.

        6. SUYU KEYİFLİ HALE GETİRİN

        Günde 2-2,5 litre su içmek hedefiniz olmalı. Çay ya da kahve suyun yerini tutmaz. Su içmekte zorlanıyorsanız içine limon, nane, tarçın kabuğu ya da meyve dilimleri ekleyerek daha cazip hale getirebilirsiniz. Asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durun.

        7. PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, DENGEYİ KORUYUN

        Hareketin azaldığı dönemlerde kalori alımını da azaltmak gerekir. Meyve tüketimini sınırsız yapmak, fazla şeker ve kalori alımına neden olabilir. Günde 1-2 avuç içi kadar meyve tüketmek yeterlidir. Sakatatlar gibi yüksek kalorili besinlerden de bir süreliğine uzak durmak faydalı olabilir.

        REKLAM

        8. EVDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ZAMAN AYIRIN

        Günlük planlarınıza egzersizleri dahil edin. Doktorunuza danışarak sağlık durumunuza uygun çevrim içi egzersiz videoları ile günde en az 45-60 dakika aktif kalmaya çalışın.

        SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN

        Hazır paketli ürünler yerine kendi sağlıklı atıştırmalıklarınızı hazırlayabilirsiniz.

        UYARI: Haberde yer alan gıdalara karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa tüketmeyiniz. Size uygun beslenme şekli için uzman bir hekime danışmalısınız.

        İşte iki pratik tarif:

        KAKOLU FİT TOP

        - 1 küçük muz

        - 2 yemek kaşığı yulaf (isteğe göre keçiboynuzu unu)

        - 8 adet hurma

        - 4 adet gün kurusu kayısı

        - 15 adet çekilmiş fındık

        - 1 tatlı kaşığı kakao

        - Yarım çay bardağı süt

        - 1 çay kaşığı tarçın

        Hurma ve kayısıları yumuşayana kadar sıcak suda bekletin. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin, top şeklini verin. Dilerseniz Hindistan cevizine batırabilirsiniz. Yanında 1 bardak sütle afiyetle tüketebilirsiniz.

        REKLAM

        YEŞİL-KIRMIZI SAĞLIK SALATASI

        - 1 avuç roka

        - 1 tutam maydanoz

        - 1 tutam dereotu

        - 1 küçük kapya biber

        - 4 yemek kaşığı haşlanmış barbunya

        - Yarım yeşil elma

        - 2 yemek kaşığı nar

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 tatlı kaşığı sirke

        - 1 tatlı kaşığı limon suyu

        - Karabiber ve pul biber (isteğe göre)

        - Yanında 1 bardak kefirle hafif ama doyurucu bir akşam yemeği alternatifi olur.

        DENGELİ BESLENME İÇİN ÖRNEK GÜNLÜK MENÜ

        KAHVALTI:

        - 1 yumurta (haşlama, omlet veya menemen)

        - 2-3 dilim peynir

        - Bol mevsim sebzesi (özellikle yeşil yapraklılar)

        - 4-5 adet zeytin

        - 1 dilim tam tahıllı ekmek

        Gün aşırı 1 tatlı kaşığı bal, reçel ya da pekmez eklenebilir. Ekmek yerine ceviz veya badem gibi kuru yemişler de tercih edilebilir.

        REKLAM

        ÖĞLE:

        - 1 kase sebze çorbası

        - 2-4 yemek kaşığı yoğurt

        Alternatif olarak:

        - 5-6 yemek kaşığı sebze yemeği + yoğurt

        - Cacık, pancarlı yoğurt gibi çeşitler denenebilir.

        AKŞAM:

        - 3-4 köfte büyüklüğünde et, tavuk ya da balık

        - Zengin sebzeli bir salata (1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

        - 1 bardak kefir

        ARA ÖĞÜN:

        - 1 avuç taze mevsim meyvesi

        - 1 avuç kuru yemiş veya 1 çay bardağı süt ya da yoğurt

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Habertürk Anasayfa