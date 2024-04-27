3. SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT ETMEK

Bu uygulamalı test yöntemlerinin yanı sıra, diğer bir yol son kullanma tarihi kontrolüdür. Çoğu yumurta, üzerinde yazan tarihten kısa bir süre sonrasına kadar taze kalabilse de bu yöntemi tek başına kullanmamak daha iyi olabilir. Bu yüzden diğer yöntemlerle birlikte uygulamak daha güvenlidir.